【有盈退休】打官司 搵邊個？

無人喜歡幫襯大狀。但殺到埋身，也無可奈何！

近日，全港的大律師及資深大律師忙到甩轆。全因反修例風波被捕者排隊日日都要上庭，47名參與民主派初選人士，也因被控串謀顛覆國家政權罪，又開審，以致刑事大狀全軍出動。

如此多被告要找大狀辯護，讓人如何挑選？普通人，當然不會知哪個最勁及誰人特別擅長打某類案。小弟非常好奇。剛剛前晚與資深大狀老友M摸酒杯底，順便問一問。

「碌Sir，一如做醫生，當然知道哪個行家擅長醫邊種病。又例如你，當然清楚全香港電台的節目主持人，誰人有料到，誰人呃飯食，對嗎？所以，小弟絕對清楚哪個大狀勁，哪個大狀水皮！不過，也有個非常客觀的量度方式，法律界內絕對通用……」

他停一停，歎口25年麥哥倫威士忌，閉眼先讓醇酒在口腔內滾動，然後緩緩繼續：「我多年來用一個方法評定大律師功力，準到不得了，百發百中！」

點呢？原來， M哥在行內打滾三十幾年，認識各級法官及律政署高官無數。當然，更包括大部份香港的大狀及資深大狀。

以上全部，間中，自己或家人，也可能有心或無意犯上各類刑事案件。此時，也要找大狀辯護。在這種情況下，正是行家一出手，便知有沒有。

行內人了然於胸

若法官，律政署高官或大狀要找大狀辯護，找誰呢？當然，要找個「不會輸」的。

法官日日夜夜坐庭審案，哪個狀師有料到或混飯吃，完全掌握。故此，當自己或家人出事，聘請的雖未必是最貴的，但肯定是最勁的。同理，律政署高官或大狀們也如是。前者天天上庭告人，大狀們也天天在庭上與對方拗手瓜。那個行家勁，怎不了然於胸？

根據資深大狀M的結論，總之，法官、律政署高官及行家出事找甚麼人，就是最佳參考！各位行外人，請存記此點，以備他日萬一要用上啊！

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