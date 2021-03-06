巴西單日死近2000人 博索納羅：咪大驚小怪

▲ 博索納羅無視巴西已有超過26萬人死於新冠肺炎，甚至要求巴西民眾不要大驚小怪。

新冠肺炎疫情全球大流行，巴西的新冠肺炎疫情尚未受控。巴西單日再增近2,000人死於新冠肺炎，但巴西總統博索納羅一直被指輕視疫情。博索納羅無視巴西已有超過26萬人死於新冠肺炎，甚至要求巴西民眾不要大驚小怪。

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英國《衛報》報道，巴西的新冠疫苗接種計劃仍處於第一階段，但新冠肺炎患者確診數字仍在急增。巴西的深切治療部床位已接近飽和，周四（4日）單日有1,786人死於新冠肺炎。巴西報章《Valor Econômico》早前更預計，巴西每日的死亡人數或於未來數周，大幅增加至超過3,000人。

但博索納羅（Jair Bolsonaro）卻繼續淡化疫情，更於集會中向支持者表示：

停止所有的大驚小怪和抱怨，你們究竟還會哭泣多久？ （Stop all this fussing and whining. How long are you going to keep on crying?）

博索納羅的言論隨即引起批評。巴西一名音樂家巴萊羅（Zeca Baleiro）於社交媒體Twitter上發文，批評博索納羅在民眾最痛苦的時刻發表這種言論，形容對方是個無得救的反社會人格者（incurable sociopath）。

責任編輯：鄭錦玲

巴西自去年2月大規模爆發疫情以來，博索納羅曾多次發表具爭議性的言論。他曾刻意淡化新冠疫情，形容新冠肺炎只不過是小流感（a little flu）。