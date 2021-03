巴西單日死近2000人 博索納羅：咪大驚小怪

新冠肺炎疫情全球大流行,巴西的新冠肺炎疫情尚未受控。巴西單日再增近2,000人死於新冠肺炎,但巴西總統博索納羅一直被指輕視疫情。博索納羅無視巴西已有超過26萬人死於新冠肺炎,甚至要求巴西民眾不要大驚小怪。

英國《衛報》報道,巴西的新冠疫苗接種計劃仍處於第一階段,但新冠肺炎患者確診數字仍在急增。巴西的深切治療部床位已接近飽和,周四(4日)單日有1,786人死於新冠肺炎。巴西報章《Valor Econômico》早前更預計,巴西每日的死亡人數或於未來數周,大幅增加至超過3,000人。

但博索納羅(Jair Bolsonaro)卻繼續淡化疫情,更於集會中向支持者表示:

停止所有的大驚小怪和抱怨,你們究竟還會哭泣多久?

(Stop all this fussing and whining. How long are you going to keep on crying?)