日出康城SEA TO SKY旺市再推　貨尾銷售照墟冚　售樓處再現長人龍

雖然股市持續波動，但新盤銷情仍然理想。長實集團（01113）旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，周六（3月6日）發售159個單位，雖然已經是貨尾銷售，但設於紅磡置富都會的售樓處，再現揀樓人龍。截至下午兩時，SEA TO SKY售出約110伙單位。

長實早前「晒冷」盡推尚餘103伙，全數為兩房海景單位，以最高總折扣率計，單位折實價由796.3萬元起，至最貴955.87萬元。最終項目錄得超額認購，並吸引大批買家及代理到場揀樓，人潮一度伸延至場外天橋及紅磡港鐵站外。

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此外，新盤市場屢錄高價成交，以太古地產（01972）旗下灣仔EIGHT STAR STREET為例，項目早前推出3伙單位招標，終售出2伙。其中19樓A室以4,250萬元易手，呎價46,550元，較指引價貴11%。至於6樓B室則以1,902萬元易手，呎價38,270元，較指引價平6%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，GRAND VICTORIA首張價單單位訂價重返年半前同區新盤匯璽III水平，亦比九龍臨海二手屋苑造價有約15%折讓，實屬吸引，相信發展商有意以平價起動樓盤。

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