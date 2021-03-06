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【有相睇】前天星小輪變裝「海上豪宅」　船主叫價2100萬放售　網民：一打颱風就過癮

股樓投資 14:25 2021/03/06

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不少港人都搭過天星小輪，但有沒有想像過它可以變成「水上行宮」？多年前退役的天星小輪「金星號」被富商收購，其後被改裝成私人郵輪。有傳船主打算移民，故委托遊艇代理公司放售，叫價2,100萬元。

遊艇代理網站上載了該「水上行宮」的相片，船身顏色由以往的綠白色，換成灰白色，並保留了原有柚木甲板。資料顯示，遊艇設有太陽能板，同時又有後備發電機和海水化淡設施，可以自給自足。據圖片顯示，遊艇裝修奢華，設有四個客艙，各有獨立淋浴的浴室。此外，遊艇設電影室、辦公室、飯廳、書房及開放式廚房，可滿足娛樂及日常需要。

    點擊圖片放大
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遊艇目前停泊在大潭灣，現叫價2,100萬放售。不少網民大讚遊艇設備好，但有留言笑指「一打颱風就過癮」。

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撰文 : 黄卓賢

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