【消費優惠】ELEMENTS圓方「春日購物四重賞」 消費滿2000元享總值2000元獎賞

由3月6日至4月11日，ELEMENTS圓方呈獻「春日購物四重賞」，顧客於場內消費滿$2,000即可享總值$2,000獎賞，包括港幣$1,000 ELEMENTS圓方餐飲現金券及$1,000商戶禮券。憑指定消費，更可享總值達$15,000 ELEMENTS圓方現金券及商戶禮券。此外，顧客更可於場內食肆享用低至半價堂食優惠。

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在推廣期間，顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日單一消費滿港幣$2,000，即可享總值$2,000獎賞，包括$1,000 ELEMENTS圓方餐飲現金券、PREMIERE CINEMAS買一送一電影禮券2張及港幣$800商戶禮券。此外，顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣消費滿港幣$6,800，亦可享總值$1,000獎賞；消費滿$28,000，亦可享總值港幣$8,000獎賞；消費滿$60,000，更可享總值$15,000獎賞，多買多賞。

場內低至半價堂食餐飲優惠



除了精彩購物獎賞外，ELEMENTS圓方更準備了多個低至半價堂食優惠，包括: 於Mango Tree堂食惠顧「泰式海鮮饗宴」，可享買一送一優惠；於McSorley's Brewhouse & Grill堂食惠顧每日指定菜式，可享低至半價優惠；於MONSOON Oriental Cuisine惠顧「1.5小時無限暢飲」，可享優惠價$168；於Dim Sum Library堂食惠顧「晚市特選套餐」，亦可享優惠價$660等。

換領泊車優惠 額外獲加德士汽油優惠券



顧客更可享免費泊車優惠，由即日起憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票2張，可享2小時泊車優惠；另於ELEMENTS圓方憑任何即日餐飲消費，可享3小時泊車優惠；消費滿$400，額外享高達5小時泊車優惠，即合共享高達10小時泊車優惠。另外，由3月10日起至5月9日，於ELEMENTS圓方換領任何免費泊車優惠，更可額外獲總值$450加德士汽油優惠券。

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責任編輯: 蘇穎琪