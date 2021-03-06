【科技股急挫】女股神Cathie Wood周五再撈Tesla、狠沽Google蘋果及騰訊ADR　ARK旗下ETF均高位挫逾兩成

▲ 女股神Cathie Wood旗下ARK系列ETF周五再加持Tesla。

美國10年期國債息繼續上行，升穿1.6%高位，美股周五盤中大幅震蕩，科技股重創，惟深跌後實現V型大反彈。而有科技股女神、「連登契媽」之稱的Cathie Wood似乎開始成為華爾街「最危險的女人」，旗下ARK系列ETF跌幅慘烈，當中ARK 創新 ETF （美：ARKK）及ARK下一代互聯網ETF（美：ARKW）均單日曾挫逾10%，其餘三隻最大跌幅介乎7%至8%。後市隨著納指轉升，跌幅大幅收窄。

Tesla周五收跌4%失守600美元關口，詳情【下一頁】

繼續撈底Tesla 沽貨騰訊ADR、Google、亞馬遜等

遭逢大市震蕩，Cathie Wood旗下ARKK、ARKG及ARKW繼續撈底Tesla（美：TSLA），周五分別買入1.93萬股、1.74萬股及7.15萬股，佔基金持倉比例分別為0.05%、0.31%及0.59%。有意繼續與Tesla深度捆綁。此外，ARKK繼續買入ROKU（美：ROKU）14.7萬股、Palantir（美：PLTR）46萬股，佔比分別為0.23%及0.05%；ARKW也買入約4.9萬股ROKU。

FAAMNG明星科技股周五盤中雖然表現各異，但最終集體收漲。Facebook（美：FB）及微軟（美：MSFT）均漲逾2%，亞馬遜（美：AMZN）微升0.8%，蘋果（美：AAPL）及Netflix（美：NFLX）均升1%，Google（美：GOOGL）升近3%。

而Cathie Wood趁機沽貨，當中ARKG沽出谷歌1.77萬股，佔倉比重約0.4%；ARKK減持騰訊ADR（美：TCEHY）約50萬股，佔比約0.2%；以及Spotify（美：SPOT）約23.8萬股。ARKQ則沽出2453股亞馬遜及2.78萬股蘋果。ARKF減持Facebook約4萬股，佔比約0.26%。

女股神旗下ARK系列周五（3月5日）倉位操作：

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女股神Cathie Wood魅力不再？ARK旗下兩隻ETF技術性入熊？詳情【下一頁】

Cathie Wood旗下ARK基金均高位插水兩成 ARKW挫多逾三成

統計ARK Invest 旗下5隻主動型ETF，截至3月5日收市，股價均已從高位插水兩成，等於進入技術性熊市。

ETF 周五收市變幅 今年高位回落幅度 今年累計表現 ARK創新ETF （ARKK） -1.15% -26.7% -5.96% ARK生物基因革新ETF（ARKG） +0.01% -26% -8.86% ARK下一代互聯網ETF（ARKW） -0.97% -31% -0.2% ARK自主技術和機械人（ARKQ） +0.16% -20.5% +5.4% ARK金融科技創新ETF（ARKF） -0.8% -21% +2.51%

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編輯：陳華