【牛津疫苗】研究指對巴西變種病毒有效

全球多國都出現新冠肺炎變種病毒個案，英國也出現多種變種病毒，外界關注新冠疫苗能否有效對抗變種病毒。路透社引述消息人士指，牛津大學的初步研究結果顯示，牛津疫苗能有效對抗巴西變種病毒。

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科學家早前從巴西馬瑙斯（Manaus）首次發現巴西變種病毒P.1。專家相信這款變種病毒更具傳染性，或為普通新冠病毒傳染力的1.4倍至2.2倍。路透社引述消息人士指，研究初步結果顯示由牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）研發的新冠疫苗，無需進行配方調整也能有效對抗巴西變種病毒。

但路透社指出，消息人士未有透露牛津疫苗預防巴西變種病毒的有效率。據悉，研究結果有望於3月内公布。

另外，巴西聖保羅大學、倫敦帝國學院及牛津大學的科學家，早前針對巴西變種病毒進行研究。研究發現巴西變種病毒能避過人體抗體，更可能導致高達6成康復者再次感染新冠肺炎。

外界也一直憂慮牛津疫苗針對變種病毒的功效有限。阿斯利康上月引述一項研究指，牛津疫苗預防南非發現的新冠肺炎變種病毒效力有限。南非宣布暫停為民眾接種牛津疫苗的計劃，並改為民眾接種輝瑞疫苗及強生疫苗。

圖解接種疫苗注意事項

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責任編輯：鄭錦玲