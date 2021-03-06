【Tesla】Tesla股價插水　馬斯克財富1週減270億美元

▲ 《彭博社》報道，單計本週馬斯克就損失270億美元的財富（約2106億港元）。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）去年打破了歷史上財富增長最快的紀錄，但隨著近期Tesla股價回落，這趨勢正在被逆轉。《彭博社》報道，單計本週馬斯克就損失270億美元的財富（約2106億港元）。

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特斯拉的股價在去年飆升743％，繼而令 馬斯克 一度成為全球首富。 根據彭博億萬富翁指數，馬斯克在今年1月的財富達到顛峰的2100億美元（約16380億港元），一度取代Jeff Bezos成為世界首富。但隨著特斯拉股價受到科技股拋售影響下跌，目前馬斯克的淨資產總值估算約為1569億美元（約12238億港元），較Jeff Bezos少近200億美元。

不過，報道也提到，馬斯克的財富不僅取決於科技業，比特幣的漲跌也同樣影響其財富。特斯拉上月透露，在資產負債表列入近15億美元的比特幣，但在馬斯克表示比特幣等加密貨幣價格「似乎有點高」的2週後，其的財富減少了150億美元。

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責任編輯: 蘇穎琪