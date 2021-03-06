K11 MUSEA整裝待發　今午安全重開　全體2000員工連租客兩次檢測全陰性

K11 MUSEA亦有聘用專業人員及安排智能消毒機械人，閉館期間每天為商場內所有公用空間、通風系統、餐廳及商舖進行深層清潔及消毒。

商場重開時，除了所有員工須出示陰性檢測結果，商場職員亦在各出入口為顧客量度體溫及消毒雙手，並確保員工及顧客在場內皆佩戴口罩，而洗手間、扶手及自動電梯等公用設施，亦將定時進行清潔消毒。

新世界發展（00017）旗下K11 MUSEA於2019年8月開業，為近年尖沙咀區最大型商業項目，以文化為主題，深受港人歡迎，以今年一月至二月期間為例，商場銷售額按年升54%。雖然商場不幸出現染疫群組，但集團已立即行動，即時主動閉館一周，徹底清潔商場，且安排流動檢測車，為商場員工及租戶員工進行兩次新冠肺炎病毒檢測。

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