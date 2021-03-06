【輝瑞疫苗】日本女子接種後5分鐘 即嚴重過敏

▲ 日本有1名女子接種輝瑞疫苗5分鐘後，隨即出現嚴重的過敏反應。

新冠肺炎疫情嚴峻，日本等地已開始為民眾接種新冠疫苗。日本有1名女子接種輝瑞疫苗5分鐘後，隨即出現嚴重的過敏反應。這名女子為日本展開新冠疫苗接種計劃以來，首宗接種後出現嚴重過敏反應的個案。

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【輝瑞疫苗】醫護接種後一度休克 澳洲首例嚴重副作用個案 【下一頁】

日媒報道，這名女子是個年約30多歲的醫護人員。女子周五（5日）接種輝瑞（Pfizer）疫苗，接種5分鐘後就出現咳嗽、呼吸急促、全身發癢等嚴重過敏症狀。

據悉，這名女子在服用藥物後，過敏症狀已有緩和。這名女子本身為哮喘及甲狀腺機能低下症患者，醫生認為女子出現過敏反應與接種疫苗有關，同時可能是哮喘症引起過敏反應。

日本於上月17日展開新冠疫苗接種計劃，並優先為醫護人員接種新冠疫苗。日本截至周五下午，已經為4.65萬名醫務人員接種疫苗。

另外，日本一名60多歲女子2月26日接種輝瑞疫苗，於3月1日死亡。初步推測死因是蛛網膜下腔出血。但負責為死者接種新冠疫苗的醫療機構指，目前無法評估死亡與新冠疫苗接種有否因果關係。

圖解接種疫苗注意事項

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責任編輯：鄭錦玲