【疫境自強】待業不失業  善用社會資源增值自強

根據政府統計處的數字，去年11月至今年1月經季節性調整的失業率為7%，為17年來高位，就業不足率也升至3.8%，前景惡化令人憂慮。

本港嚴峻的失業和就業不足問題是大家目前最關心的議題之一，有傳媒最近訪問了幾位面對就業逆境的基層市民，都不約而同地選擇成為義工，既能為生活增添意義，助人自助；又可以維持與社會的連結，累積人脈和經驗，發揮所長之餘亦可以擴闊視野。

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做義工的好處有很多，而對正處於失業和就業不足的朋友而言，更是保持工作心態正面和有活力的好選擇。需知道任何人如果在求職的過程中不斷碰壁，時間愈長就愈容易陷入失落挫折的旋渦，久而久之令心態頹廢，喪失鬥志，甚至會變得焦慮和不敢與人接觸，形成惡性循環。因此那怕是義務工作，只要人能保持著一定規律的工作節奏和目標方向，身心就會能保持活力。況且做義工幾乎不會被拒絕，種類繁多又可以彈性選擇時間地點，不會影響找正職及社交生活，相關經驗更可以豐富履歷，何樂而不為?

另外僱員再培訓局（ERB） 今年推出了「特別‧愛增值計劃3」，為協助當下失業或就業不足人士提供特別的進修機會，不單取消了學歷限制，附合條件的市民更可獲學費全免兼特別津貼。讓有需要的市民能夠善用時間修讀有興趣的課程，增值自我。

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與此同時，「職涯規劃」一詞亦開始受到大眾關注。以往「職涯規劃」多數是指在中學及大學內對學生的一種諮詢/ 教育，但其實這並不限於年青學生，因為對於很多已投身社會多年的人而言，職涯是人生一個很長遠的旅途，路上總不免會有迷路或面對十字路口的掙扎時刻。這時候專業的職涯規劃輔導就會是其中一項有助面對困境的方法，透過專家的輔導、分析和協助，求職者能進一步了解自己和職場環境，掌握自己的需要。

不論是從事義工服務、進修增值或是職涯輔導(當然亦可以三管齊下)，只要願意踏出第一步，就自然會有動力去繼續開展餘下的道路。逆境下大家並不孤單，共勉之！

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