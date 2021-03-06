【疫情副作用】日本民眾建噪音地圖  噪音滋擾無分國界

最近有日本傳媒報導，當地有民眾製作了一個名為「道路族地圖」的網站，專門用作舉報並標示那些「不顧別人感受，在住宅區街道吵鬧喧嘩、妨礙安寧」的大人或小孩出沒的地方作為警示，又讓「苦主們」列出投訴的內容。而這個網站在疫情爆發後，收集到的案件數量急升，引起當地網民熱烈討論。

這又衍生出不同反對聲音，如有人就會擔心「地圖」會侵犯私隱或被利用作無理抹黑等等。有網民指，即使有該網站，最令人無奈的還是那些對製造噪音行為不以為然的人，以小孩子吵鬧為例，某些父母經常會以「小孩子就是活潑好動」、「何必跟小孩計較」，「他只是個孩子」。或是端出一副事不關己的態度，淡化自己管教的責任，部分人甚至會反斥別人不夠包容，顛倒黑白，類似的情況亦多見於寵物。

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無獨有偶，香港有藝人早前亦因飽受鄰居噪音滋擾逾年而向媒體大吐苦水，稱已作出多次投訴、報警甚至準備提告，又在社交媒體上開設專頁，冀能連結其他的苦主互相支援。可見這鄰里之間的噪音問題無分國界!

查看本港環境保護署的數據，當局在2019年根據《噪音管制條例》針對「鄰里噪音」的執法行動中有759宗「警告/勸喻」和38宗「發出傳票」，以香港的居住人口稠密度來看，這些數字當然只是社區噪音問題的冰山一角，但亦側面帶出在香港要處理鄰里噪音問題之難處。原因在於要令噪音滋擾的投訴成立，必須有多方證據配合，很多時候就算市民以「錄音、錄影等方式記錄證據，並抄下時間及懷疑噪音發出位置等資料」，大廈管理部門或警方都只能以協商、勸喻或警告的方式處理，阻嚇力有限。

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其實社會上每一個人都有享受寧靜生活環境的權利，就算是小孩和寵物天性比較活潑好動，成長期間難免會喧嘩吵鬧，但這不代表家長和飼主可以放任懶理，養育小孩和寵物是終身的事，「育」字就包含了教育之意。將心比己，試問誰又會喜歡時刻受到噪音滋擾? 所謂「千金難買好鄰居」，疫情下民眾被迫留長時間留在家中，無處宣洩精力下，在家玩樂增加製造噪音的機會無可厚非。不過筆者始終認為人要多一點自律和對鄰里有同理心，大家互相尊重和遷就，問題是可以緩解的。

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