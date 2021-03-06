  • 20°C
香港時間 : 2021306日 (六) 07:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股趨勢】SPAC公司年初至今作近萬億收購

股樓投資 07:01 2021/03/06

分享：

美國特殊目的收購公司（SPAC）狂潮持續，年初至今，已有逾40家SPAC公司宣布進行收購，涉資達1,230億美元（約9,590億港元），平均每家約30億美元。當中有66%的收購集中在科技及非必須消費品公司，顯示SPAC的投資者傾向買入成長股。

而年初至今，已有175間新SPAC上市，集資達560億美元，單單在2月，已有90家SPAC掛牌，集資金額達320億美元，為有紀錄以來最多，並超越2019年全年總和。如果趨勢持續，單單2021年第一季的集資數字，將會超越2020年的總數。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

眼前美股SPAC狂潮，在香港，財政司司長陳茂波表示，政府已要求港交所及監管機構研究推動SPAC在港上市，增加新集資渠道，同時保護投資者。但亦有評論指，香港沒有如美國那麼多的科技公司，供SPAC收購，吸引力不足。但又有指香港背靠中國的地位，可以吸引有興趣收購中資科技股的投資者，在港成立SPAC。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 龍瑞成

中國 美國 收購 集資 美股

上一篇文章

【劉‧住保鮮期@iM網欄】看電影「拆彈專家2」 笑說團隊管理日常

下一篇文章

【健康人生】減脂陷瓶頸 「日行萬步」幫到手？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣