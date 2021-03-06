【美股趨勢】SPAC公司年初至今作近萬億收購

美國特殊目的收購公司（SPAC）狂潮持續，年初至今，已有逾40家SPAC公司宣布進行收購，涉資達1,230億美元（約9,590億港元），平均每家約30億美元。當中有66%的收購集中在科技及非必須消費品公司，顯示SPAC的投資者傾向買入成長股。

而年初至今，已有175間新SPAC上市，集資達560億美元，單單在2月，已有90家SPAC掛牌，集資金額達320億美元，為有紀錄以來最多，並超越2019年全年總和。如果趨勢持續，單單2021年第一季的集資數字，將會超越2020年的總數。

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眼前美股SPAC狂潮，在香港，財政司司長陳茂波表示，政府已要求港交所及監管機構研究推動SPAC在港上市，增加新集資渠道，同時保護投資者。但亦有評論指，香港沒有如美國那麼多的科技公司，供SPAC收購，吸引力不足。但又有指香港背靠中國的地位，可以吸引有興趣收購中資科技股的投資者，在港成立SPAC。

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