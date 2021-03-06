【健康人生】減脂陷瓶頸 「日行萬步」幫到手？ 

相信不少讀者如筆者一樣，在辦公室工作，久坐少走動，很容易積累脂肪。疫情前可恒常到運動場，健身中心運動，保持身體健康。而在新冠疫情持續下，各類運動處所反覆停業，嚴重打亂了市民的運動習慣，在周末想外出遠足，亦人山人海。

多重生活壓力或會加劇市民對飲食的放縱，令體重急升！而為了能高效率地「修身」，不少人（如筆者）都會研究嘗試層出不窮的「懶人減肥方法」和相關產品，即使欠缺科學實證支持，都總想投機心態一試，結果損失金錢、時間甚至健康。近日，讀到數篇相關研究，希望與讀者分享，一齊有個健康人生。

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減脂最令人氣餒的是，即使我們能夠下定決心培養健康飲食和運動習慣，卻又總會遇上平台期。我們都知道人體就如銀行帳戶，只要支出多於收入自然會出現「赤字」，要成功減肥就需要令身體每日的總熱量平均消耗多於吸收。據運動科學研究顯示，人體每日的總熱量消耗主要分為四項，其中以「基礎代謝率」佔最大比例（約70%），刻意運動則可以有效維持基礎代謝率，並提升「運動性活動產熱」（約10%），加快熱量消耗。

然而隨着身體的熱量赤字持續，基礎代謝率亦會因為肌肉的自然流失而無可避免地下降，讓減肥過程變慢而陷入瓶頸。這時候佔約15% 的「非運動性活動產熱」（Non-Exercise Activity Thermogenesis, NEAT） （即一切非刻意運動的活動，如步行、做家務、上班等所產生的熱量消耗）就發揮著支援「基礎代謝率」下降時維持有效熱量赤字的重要角色。

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例如坊間曾掀起的「日行萬步」減肥方法曾引發不少討論，誠然這是起源於上世紀六十年代一個日本產品行銷廣告，並無太多科學根據，作為一種「刻意運動」減肥的成效也不算理想。不過當人們已貫徹健康飲食和規律運動的情況下，若然能進一步培養如步行這種相對便捷而低成本的非刻意運動習慣，維持適當水平的NEAT熱量消耗，都會令為減肥付出的努力更有價值，絕對值得大家實踐。

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