【美股分析】摩根大通：美股基本因素支持牛市

美國投行摩根大通自家製的美國基本因素追蹤模型（US Fundamentals Tracker）顯示，美股今次牛市有基本因素支持。因為追蹤模型中，最新的ISM製造業指數大於50，亦高於1月，5個部分皆為正面，美股的基本因素良好。

本來牛市一直被指是由聯儲局天量放水，所造成的泡沫，基本因素如實體經濟仍然很差。但如果根據摩根大通的模型，牛市並非只有資金面因素，基本面亦佳。

該模型由5個部分組成，以測量美股的基本面，只有當至少其中4個為正面，才會觸發買入機制，5個部分分別為：

1. ISM製造業指數需大於50，並持續上升。2月美國ISM製造業指數為60.8，較1月上升。

2. 美國10年期債息上升。該數值自去年8月跌至0.52厘後見底，一直升至周五（6日）的1.54厘。

3. 美元弱勢，不斷下跌。美滙指數於去年4月見103.96後回落，周五已跌至91.64。

4. 商品價格上升。Invesco德銀商品指數年初至周五，已升18％。

5. 標普500指數企業，其修訂每股盈利為正數。業績期過去，標普500指數企業的修訂每股盈利為正數。

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由此可見，本次牛市十分健康，無論資金面，還是基本面皆良好，投資者可以放心, 近來調整或是撈底機會。