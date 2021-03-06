【健康人生】 「靜觀」身心 逆境自強

市場波動，為不少投資者帶來沉重壓力，賺錢固然好，如果市場突然調整，盈利短時間內煙消雲散，很多人都不好過。心理上飽受巨大的壓力，很多人往往不清楚如何有效處理問題。向朋友傾訴或找專業心理輔導求助固然是好，但又未必能及時照顧自己的需要，這時候，修習「靜觀」去幫助提升自己的心靈健康或是一個不錯的選擇。

其實「靜觀」(又稱「正念/ 專注覺察」，英文Mindfulness)近年來在香港的心理健康教育推廣上受到愈來愈多關注和重視。按照「靜觀減壓課程」創始人Jon Kabat－Zinn教授的解釋，這是一門「有意識地、不加批評地、留心當下此刻而升起的覺察，藉以瞭解自己，培育智慧與慈愛」的科學課題及心理療法。雖源自佛法，但無宗教成份。

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透過專業的註冊導師帶領不同練習，讓學員學習「不加批判地專注當下」，習慣「仔細覺察/ 了解」自己的身心，促進自我理解，並學會更彈性轉變看待事物的觀點與態度，提升管理壓力的能力。而相關課程自上世紀七十年代由美國麻省大學醫學院創辦以來，經多年在世界各地推行和研究所得，證明能幫助一般人有效應付生活壓力、減低抑鬱和焦慮、提高免疫能力等。當然「靜觀」絕非萬靈藥，亦非人人適合，如對有嚴重創傷經歷的人而言或會有反效果。因此相關訓練必須經由專業人士評估和教授，才能保障學習成效。

學習靜觀對投資者絕對有好處，有助走過市場風浪，再大波動亦能從容面對，肝膽照日月，一笑過風雲。

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