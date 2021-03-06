  • 20°C
香港時間 : 2021306日 (六) 07:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康人生】 「靜觀」身心 逆境自強

理財智慧 06:12 2021/03/06

分享：

市場波動，為不少投資者帶來沉重壓力，賺錢固然好，如果市場突然調整，盈利短時間內煙消雲散，很多人都不好過。心理上飽受巨大的壓力，很多人往往不清楚如何有效處理問題。向朋友傾訴或找專業心理輔導求助固然是好，但又未必能及時照顧自己的需要，這時候，修習「靜觀」去幫助提升自己的心靈健康或是一個不錯的選擇。

其實「靜觀」(又稱「正念/ 專注覺察」，英文Mindfulness)近年來在香港的心理健康教育推廣上受到愈來愈多關注和重視。按照「靜觀減壓課程」創始人Jon Kabat－Zinn教授的解釋，這是一門「有意識地、不加批評地、留心當下此刻而升起的覺察，藉以瞭解自己，培育智慧與慈愛」的科學課題及心理療法。雖源自佛法，但無宗教成份。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

透過專業的註冊導師帶領不同練習，讓學員學習「不加批判地專注當下」，習慣「仔細覺察/ 了解」自己的身心，促進自我理解，並學會更彈性轉變看待事物的觀點與態度，提升管理壓力的能力。而相關課程自上世紀七十年代由美國麻省大學醫學院創辦以來，經多年在世界各地推行和研究所得，證明能幫助一般人有效應付生活壓力、減低抑鬱和焦慮、提高免疫能力等。當然「靜觀」絕非萬靈藥，亦非人人適合，如對有嚴重創傷經歷的人而言或會有反效果。因此相關訓練必須經由專業人士評估和教授，才能保障學習成效。

學習靜觀對投資者絕對有好處，有助走過市場風浪，再大波動亦能從容面對，肝膽照日月，一笑過風雲。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 龍瑞成

輔導 壓力

上一篇文章

【美股分析】摩根大通：美股基本因素支持牛市

下一篇文章

【長綫投資】資金尚未湧入 美股長綫上升空間大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣