【長綫投資】資金尚未湧入 美股長綫上升空間大

富達投資發表最新研究報告，顯示自金融海嘯，股票市場見底以來，大量資金投入債市，以Investment Company Institute（ICI，為美國一個基金業公會，會員資產達28.5萬億）旗下會員計算。2009年股市見底至今，一共有2.97萬億美元資金投入債市，並持續上升。

股市方面，流入資金由2009至2017年中，僅8,600億美元，其後不斷遭拋售，直至2020年尾才穩定下來，但投入股市的資金已收縮至1,330億美元。其間美國股票市值由6.8萬億美元，升至33萬億美元（見圖）。

由此有幾點觀察，2017年中至2020年尾，大量資金流出美國股市，在最近數月已見減慢，機構投資者或已逐漸增加留意股市，特別是美國QE後，海量資金尋找出路。另一方面，相比債市，即使投資於股市的資金倍增，亦不及債市的十分一。因此，報告認為，以資金流角度，美股不見有泡沫。

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特別是近數星期美股大跌，開始有聲音擔心美股將踏入熊市，但如以資金流角度，美國今次下挫應屬短暫調整，長綫仍然看好。

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