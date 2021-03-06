  • 20°C
香港時間 : 2021306日 (六) 07:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】儲局官員派定心丸 道指飆572點 納指彈1.6%

股市 05:20 2021/03/06

分享：

美國就業報告勝預期，加上新刺激經濟方案有望順利推出，市場憧憬經濟穩步復甦，美10年債息曾升穿1.6厘。針對債市近日波動，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)派定心丸，指債市交易仍然有序，有關言論令債息回順，提振市場投資氣氛，道指中段「V」彈，最多轉升逾650點，納指反覆回升1.6%。

美股走勢如坐過山車 ; 道指收報31496點，升572點或1.9%；標指收報3841點，升73點或2%；納指一度重挫326點，收報12920點，V彈196點。本周累計，納指下滑超過2%，連跌3周 ; 道指和標指分別累升1.8%和0.8%。

大型科技股表現向好，蘋果和Netflix升1%；Facebook升2.6%。電動車股受壓，特斯拉下滑3.8%，盤中最多下挫超過13%。

美國勞工部昨公布2月非農新增職位達37.9萬個，多於市場預期的20萬個；失業率則微跌至6.2%，稍低於市場預期的6.3%，反映經濟復甦正帶動就業市場改善。

布拉德表示，美國經濟前景向好，推動債券收益率上漲，10年期債息現正重返疫情爆發前的水平，但現時債券市場尚有序，並強調有合理政策來應對目前形勢。他又稱，通脹比聯儲局2%的目標高出0.5%一段時間，是可以接受的情況；大宗商品價格上漲，並不等同於可持續的通脹。

美國10年期債息一度飆升至1.614厘，創出1年高位，目前倒跌1.4個基點，報1.551厘。美滙指數上揚0.3%，報91.91，盤中高見92.19。現貨金微升，報1698.3美元。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：柯志宏

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蘋果（Apple，美：AAPL） 失業 就業 美股 疫情 債券 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數

上一篇文章

【美股市況】儲局官員派定心丸 道指收市升572點　納指升1.5%（不斷更新）

下一篇文章

【Tesla】Tesla跌逾7%失守600關　大摩：Tesla電動車王者地位受威脅　福特純電動野馬搶市佔率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億