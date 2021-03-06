【美股收市】儲局官員派定心丸 道指飆572點 納指彈1.6%

美國就業報告勝預期，加上新刺激經濟方案有望順利推出，市場憧憬經濟穩步復甦，美10年債息曾升穿1.6厘。針對債市近日波動，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)派定心丸，指債市交易仍然有序，有關言論令債息回順，提振市場投資氣氛，道指中段「V」彈，最多轉升逾650點，納指反覆回升1.6%。

美股走勢如坐過山車 ; 道指收報31496點，升572點或1.9%；標指收報3841點，升73點或2%；納指一度重挫326點，收報12920點，V彈196點。本周累計，納指下滑超過2%，連跌3周 ; 道指和標指分別累升1.8%和0.8%。

大型科技股表現向好，蘋果和Netflix升1%；Facebook升2.6%。電動車股受壓，特斯拉下滑3.8%，盤中最多下挫超過13%。

美國勞工部昨公布2月非農新增職位達37.9萬個，多於市場預期的20萬個；失業率則微跌至6.2%，稍低於市場預期的6.3%，反映經濟復甦正帶動就業市場改善。

布拉德表示，美國經濟前景向好，推動債券收益率上漲，10年期債息現正重返疫情爆發前的水平，但現時債券市場尚有序，並強調有合理政策來應對目前形勢。他又稱，通脹比聯儲局2%的目標高出0.5%一段時間，是可以接受的情況；大宗商品價格上漲，並不等同於可持續的通脹。

美國10年期債息一度飆升至1.614厘，創出1年高位，目前倒跌1.4個基點，報1.551厘。美滙指數上揚0.3%，報91.91，盤中高見92.19。現貨金微升，報1698.3美元。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏