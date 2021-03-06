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【疫市營商】健康產品需求急增變危機　新晉品牌「全清」迅速應對握商機（有片）

商業 10:00 2021/03/06

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「全清」疫情期間甚至三度缺貨，生產及供貨均出現壓力。

疫情爆發後，人們的健康意識提高，帶動健康產品生意增加，甚至成為逆市奇葩。不過，對於新晉品牌「全清」而言，卻造成供不應求的危機。

健康產品品牌「全清」3年前引入主打通便功效的高纖粉產品，力攻年輕人及上班一族客群，單月營業額逾200萬港元。

全清電子商務主管歐曉峰透露，去年銷量逾14萬盒，每月平均超過1.1萬盒；2019年每月平均不足2000盒。疫情期間甚至三度缺貨，生產及供貨均出現壓力。品牌立即增聘人手包裝貨品、搬遷至面積三倍大的倉庫。

全清高纖粉一開始推出市面時，在傳統媒介投放不少廣告，不過歐曉峰坦言，其帶來的銷售增長遜於數碼廣告，且難以追蹤其轉換率。故現時品牌集中投放數碼廣告，每月花大約30萬元。轉用數碼廣告後，全清的銷售額當時在一個季度內，立即翻倍。

未來全清將會開拓中國及台灣市場，已著手籌備市場研究、設置辦公室的工作。品牌繼續從網店著手，測試市場反應。

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記者：葉泳珊

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