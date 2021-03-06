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【HKTV Mall】香港電視2月總商品交易額錄4.5億元 按年及按月同時下跌

股樓投資 00:14 2021/03/06

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本港網購平台HKTV Mall營運商香港電視(01137)公布2月營運數據。集團上月訂單總商品交易額為4.56億元，分別按年及按月下跌5%和19%。期內，其他數據亦較1月有所下跌。平均每日訂單數量3.35萬，按年上升2.8%，按月則下跌6.2%。平均訂單值為486元，按年下跌4.7%，按月下跌4.5%。平均每日訂單總商品交易額1630萬元，按年跌1.8%，按月跌10.4%。

【阿里巴巴9988】阿里雲與迪卡儂 達成大中華區合作協議  詳情請看【下一頁

客戶數目方面，2月HKTVmall購物的獨立客戶數量38.2萬人，按年上升2.4%，按月則減少9.26%。活躍使用者為135.3萬，按年及按月分別下跌25%和8%。港視指2月稍遜的營運表現，主要由於上月日數少於今年1月及去年2月，以及今年農曆新年長假期帶來的季節性影響。

港視較早前訂立電子商貿業務今年財務年度訂單總商品交易額目標，為介乎66億至70億元，按年增長介乎約11％至18％，視乎新型冠狀病毒疫情發展及全球經濟情況而定。目前首兩個月累計訂單總商品交易額為10.2億元。

【大行點睇】寶尊電商去年純利大增逾5成 富瑞升目標價兩成 重申買入評級   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

HKTV Mall 網購平台 香港電視（01137） 港股

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