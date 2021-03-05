【HSBC滙豐】花旗：市場預期美10年期國債息升至1.7至2厘　滙豐股息率或升到8厘

▲ 花旗：市場預期美10年期國債息升至1.7至2厘 滙豐股息率或升到8厘

美國隔晚經濟數據好過市場預期，美國10年期國債息突破1.6厘。債息上揚，券商花旗接力唱好銀行股，並估計市場預期美國10年期債息將升抵1.7厘至2厘水平，形容目前或只是再通脹歷程的一半。香港銀行股中，花旗力薦中銀香港 （02388） ，又預期HSBC滙豐 （00005） 2023年股息率或升至8厘。

花旗周四（4日）發報告指，對港銀看法轉趨正面，形容現價估值吸引，同時上調多隻港銀目標價。花旗推薦個股依次為︰中銀香港、大新金融 （00440） 、大新銀行、滙豐、恒生銀行 （00011） 、渣打集團 （02888） 及東亞銀行 （00023） 。

花旗：銀行股現價未反映加派息利好因素

花旗解釋，今次調升銀行股板塊評級，主要反映經濟復甦前景及2023至24年的加息周期，訂出選股次序時，主要從股息率及潛在盈利增幅兩因素考慮，而現價並未納入可能增加派息的利好因素。

香港銀行股當中，以中銀香港的潛在升幅最高。花旗將中銀目標價大幅提高3成至32.5元，以中銀昨收報26.9元計，反映潛在升幅近21%。

東亞、中銀、滙豐過剩資金港銀中最多

花旗續指，東亞、中銀及滙豐所持有的過剩資本最多，當中以中銀短期內增加資本回饋的機會較高。

轉觀剛重啟派息的國際銀行股滙豐及渣打，滙豐更提出2022年起，將派息比率調整至介乎40至55%的新派息政策。花旗認為，即使滙豐有大量過剩資金，但短期內的股息率勢受盈利壓力所限制。但值得留意的是，倘滙豐2023年的股本回報率（ROE）可以回復至8.4%，相信股息率可以大幅改善至8%。

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編輯：趙穎妍