【阿里巴巴9988】阿里雲與迪卡儂 達成大中華區合作協議

在本港及內地開設多間分店的法國運動用品專門店迪卡儂（DECATHLON）宣布，和阿里巴巴（09988）旗下阿里雲達成大中華區合作協議。兩者將結合生態系統，阿里雲將透過雲端和數據解決方案，協助迪卡儂加快在內地的數字化轉型及新零售業務的創新發展。

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市場研究機構Canalys資料，阿里雲在去年全球雲服務市場排行第四，市佔率為6%，僅次於亞馬遜雲服務（AWS）、微軟Azure 和 Google Cloud。上月公布的2021年度第三季度業績顯示，阿里雲收入除按年上升5成至161億元人民幣，經調整息稅前溢利（EBITDA）更首次錄得正數, 反映這業務經過長年期的投資後，開始進入收成期。

另一方面，市場亦傳出阿里續擴海外版圖，將於短期內收購孟加拉送餐服務公司HungryNaki。HungryNaki於2013年成立，在當地5個城市與逾4000間餐廳，目前擁有超過50萬個固定客戶。市傳作價低於100萬美元。

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