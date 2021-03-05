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【騙徙出沒注意】冒充銀行發超連結盜資料轉帳　金管局：小心保護個人敏感資料

Hot Talk 22:46 2021/03/05

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有騙徙近日冒充銀行，將含有超連結的SMS或電郵發送予銀行客戶，客戶輸入資料後出現未經授權轉帳。（資料圖片）

金管局近日收到銀行通報，有客戶接獲偽冒銀行發出包含超連結的短訊（SMS）或電郵，客戶點擊超連結後被誘騙輸入個人網上銀行資料，期後出現未經授權轉帳交易。金管局呼籲公眾提高警覺，銀行不會以電話、電郵及手機短訊，要求客戶提供任何敏感的個人資料。

金管局提醒公眾，小心保護其個人敏感資料，不時查核電子銀行帳戶，並仔細查閱銀行發出的提示訊息及結單。

金管局指，最近有銀行客戶接獲含有超連結的短訊或電郵，被誘騙輸入個人網銀登入名稱、密碼及銀行以短訊發出的一次性密碼，帳戶及後出現未經授權轉帳交易而蒙受損失。

微信女｜證監會收300宗社交媒體投資騙案投訴　收緊上市門檻具壓抑效果｜【下一頁】

金管局強調，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領客戶到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感的個人資料（包括登入密碼和一次性密碼）。

市民若收到看似由銀行發出包含超連結的短訊或電郵，必須提高警覺，不應點擊短訊或電郵內的超連結，更不應向不知名網站透露其個人網上銀行登入資料。

市民如曾向不知名網站透露個人網上銀行登入資料或發現其帳戶曾錄得未經授權交易，應盡快通知銀行，並向警方報案。

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編輯：趙穎妍

金融機構 證監會 香港金融管理局 銀行 微信

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