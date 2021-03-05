【新股IPO】知乎上市擬棄港赴美 集資78億美元　百度快手騰訊都有入股

近年不少中國企業企選擇到美國上市，消息指，中國最大網上問答平台知乎擬放棄來港上市計劃，轉赴美國上市，集資10億美元（約78億港元）。而稍早前有報道指，知乎正考慮在香港或美國上市，並已選定高盛、摩根士丹利及瑞信作為主要承銷商。

已上市的中概股

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成立於2011年的知乎，在2019年知乎獲得內地最大網絡搜索平台百度和熱門視頻軟件快手（01024）以4.3億美元（約33億元）聯合入股，同時獲得騰訊（00700）、華興資本及高盛等青睞。

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據介紹，知乎現在月活躍付費用戶數已經超過 250萬，總內容數超過300萬，年訪問人次超過30億。每天知乎會新增超過2000萬條創作和互動。此外，知乎創辦人周源宣布，2021年公司計劃投入總價值數十億元的現金和流量，繼續加大對創作者的支持。

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記者：張以正