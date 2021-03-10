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【品水師教飲水@iM網欄】水資源短缺 點解海水唔飲得？

名人薈萃 10:01 2021/03/10

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從外太空回望，會看到地球是一個主要為藍色的星體，而地球表面的藍色部份，正正就是水。既然地球有這麼多水，理應水資源十分充裕，為什麼有水資源短缺的憂慮呢？

雖說地球是一個美麗的水星球，但是絕大部份都是海水，海水是不能直接飲用的。地球上存有的水份，有約97%是海水，只有少於3%是淡水，所以，雖然地球表面佈滿藍色的水，當中有97%是不能飲用的海水。

海水都是水，為什麼海水就不能飲用呢？海水含有非常高的鹽分，我們每喝一口海水，身體便需要用1.5倍之多的水份去排出海水的鹽分。即是說如果喝了100毫升的海水，身體便需要用到150毫升的水份去排走海水的鹽分，所以海水不能飲用，飲海水不但不能解渴，更會越飲越渴，因為我們每喝一口海水，身體需要用更多的水去排走鹽分。

情況就像喝鹽分含量很高的味精湯，味精湯都是水份，你會發覺飲完之後還是會感到口渴，因為身體需要消耗很多水份去排走味精和鹽分，水份消耗得多，所以會感到口渴。這情況和飲海水差不多，只是海水的鹽分含量比味精湯還要多出很多。

另外，未經處理的海水或會含有微生物、其他生物的排泄物、細菌、甚至病毒，這些因素都令海水不適宜飲用，直接飲海水有一定的健康風險。

時下有關於「海水化淡」的討論，如果將那絕大部份， 97%的海水都化淡成可飲用水，那麼水資源短缺問題不就可以解決嗎？問題在於海水化淡的成本非常高，雖然現時的技術已經可以將成本降低，但以人類每日用水量來計算，成本還是會很高，所以目前海水化淡沒有普及。

如果做到海水化淡普及化，無疑可以減低水資源短缺的憂慮，但是以目前情況，更實際、更應該做的，是減少用水。而改善我們的日常生活習慣，絕對可以減少不必要用水。例如使用花灑淋浴代替浴缸浸浴、縮短洗澡時間、確保水龍頭常關、洗手/刷牙/洗菜/洗碗不要長開水喉、選用節水器具/花灑頭/水龍頭/洗衣機、避免不必要地沖廁等等，都可以直接或間接節省用水。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介：

香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。

Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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欄名 : 品水師教飲水

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