2月二手成交創近8個月新高　十大最活躍成交屋苑派成績表　唯獨一個屋苑呎價跌近3%

踏入2021年，整體樓市氣氛持續好轉，交投明顯回升，根據土地註冊處數據所得，二月共錄4,183宗二手私宅買賣登記（數字主要反映一月中旬至二月上旬期間的市場實況），為7個月來首度衝破4000宗大關，創近8個月新高。據利嘉閣統計，上月十大活躍二手私人屋苑登記量錄七升兩跌一持平，整體樓價向上，但唯獨一個屋苑錄得跌幅。（見圖）

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮說，自第四波疫情減退，加上疫苗開打並憧憬稍後通關，近期資金入市速度加快，市場旺勢持續。他續說，三月沒有公眾假期、工作天數較多，料購買力會趁樓市進一步轉旺前爭相入市。

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