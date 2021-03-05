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【大行點睇】寶尊電商去年純利大增逾5成 富瑞升目標價兩成 重申買入評級

股樓投資 22:15 2021/03/05

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富瑞發表研究報告指，寶尊電商（09991）公布去年純利按年增長51.4%至4.26億元人民幣；交易總額（GMV）達556.87億元人民幣，按年增25.4%。公司去年第四季業績較預期好，而且長遠策略清晰，故重申「買入」評級，上調目標價2成至132元。寶尊今跌4.4%，報113.1元，成交1260萬元。

【異動股】IMAX China去年轉虧逾2億元 唯內地票房急速復甦 今股價大升逾一成  詳情請看[下一頁]

富瑞指，寶尊去年第四季GMV按年升28.7%至230億元人民幣，收入按年升20.2%至33億元人民幣，大致符合市場預期，高於該行預測2%。該行認為，寶尊入股愛點擊（ICLK）帶來的協同效應將在今年第二季釋放，預計公司今年GMV及總收入會由成衣、電子消費品及快速消費品主要類別及奢侈品等新類別所帶動，料GMV及總收入會各升35%及36%，維持快速增長。

該行又指，公司管理層於分析員會議上重點介紹多渠道策略，包括透過騰訊（00700）小程序、短視頻及其他電商平台以使更多品牌採用。該行相信，寶尊將持續投資科技創新。另外，今年料錄得一次性開支，令non-GAAP經營利潤率按年下跌50個基點至7.1%。

【大行報告】花旗指本地銀行股中期展望向好　升3隻至「買入」評級　僅予一間「沽售」評級 詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） 騰訊 大行報告 港股 寶尊電商—SW（09991） 成交 純利 目標價

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