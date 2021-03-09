【輪•流轉@iM網欄】窩輪牛熊證「對沖策略」降低投資組合風險

窩輪牛熊證具槓桿效應，讓投資者可以以小博大，除了作單一方向（看升或跌）的部署之外，投資者亦可以運用窩輪牛熊證為手上持股進行對沖，以降低整個投資組合的風險，做法如同「買保險」。

減低投資組合的波動性

簡單來說，以窩輪牛熊證作對沖的「買保險」策略，可以令本身持有正股的投資者，一旦不幸地看錯方向，損失會降低。

假設投資者持有正股，並於投資組合中加入認沽證；若正股價格下跌，正股錄得虧損，不過認沽證價格的升幅可以彌補部份損失；相反，倘若正股價格上升，正股獲得利潤，認沽證將會有虧損，則會減少了正股帶來的利潤。

理論上，買入認沽證的數量在經過兌換後，要與持有正股的數量一樣，才能做到完全的對沖，而換算的公式如下：

認沽證數量 = （正股股數÷對沖值(%)）× 換股比率

舉個例子，假設正股H現價200元，相關認沽證乙現價0.16元，對沖值60%，換股比率為100份認沽證兌換1份正股。投資者買入500股正股H，涉及資金100,000元。如果投資者想對沖風險，同時買入認沽證乙，按照上述公式去計算，便需要買入（500 ÷ 60%）× 100 = 約83,333份。如果該證以每手10,000份來交易，投資者可以買入約80,000份來進行對沖。

幾日後，假如正股H下跌了3%至194元，如果投資者沒有買入認沽證作對沖，正股虧損［（194 – 200）× 500］= 3,000元；另一邊廂，如果投資者買入了認沽證乙作對沖，因為正股H股價下跌，認沽證乙價格上升了逾20%至0.195元，來自認沽證的利潤為［（0.195 – 0.16）× 80,000］= 2,800元。「對沖策略」令整個投資組合的損失減少至（-3,000 + 2,800）= 200元。

相反，如果期內正股H的股價上升了3%至206元，假設投資者沒有買入認沽證對沖，從正股可以賺取［（206 – 200）× 500］= 3,000元；如果做了對沖，認沽證乙的輪價跌至0.125元，虧損為［（0.125 – 0.16）× 80,000］= 2,800元。減去來自認沽證的損失，整個投資組合的回報為（3,000 – 2,800）= 200元。

付出保費 換取保障

值得留意，以上例子並未計及手續費等交易成本，再者，例子是假設投資者進行完全對沖，風險降至非常低的水平，不過回報率亦低。於現實的投資市場內，較常用的策略是投資者按照自己對正股股價走勢的看法，適量調節買入的認沽證數量，令整個投資組合之波動性降低的同時，又可以確定保住部份的回報。

「對沖策略」適合打算長期持有正股的投資者（例如持有正股以收取股息、沽出正股後擔心中長綫難以再遇到理想買入位，亦即是「沽咗買唔番」），希望在股市的短線上落當中，減低整個組合的潛在風險。這套對沖策略在跌市中能夠發揮「買保險」的功能；若然不幸看錯市，買入認沽證的投資金額就當是繳付「保費」，買個安心。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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