【兩會2021】銀娛呂耀東：澳門娛樂業務仍受疫情影響　料下半年市況改善

▲ 銀河娛樂副主席呂耀東表示，有信心下半年市況會較上半年有好的改變。

在北京出席兩會的全國政協委員、銀河娛樂 （00027） 副主席呂耀東表示，澳門娛樂業務仍受全球疫情影響，下半年澳門有不少新設施開張，相信下半年市況較上半年好。他對民眾接種新冠疫苗的意願反應感到鼓舞，憧憬日後有「疫苗護照」，出外旅行免隔離，或可以開展旅遊氣泡，澳門仍是很多內地及香港人外遊首選地。

呂耀東指出，去年9月內地重新開放遊客自由行到澳門，不用隔離，娛樂業務逐步回復，但近日疫情再反覆，內地當局提倡在地過年，令業務稍為停頓。

他表示，现时澳门政府希望处理好疫情，当局未就赌牌续牌与银娱沟通，集团会做好工作，相信适当时政府会咨询各界人士，并作出好的决定。另外，集團以澳門為發展基礎，立足澳門及在大灣區發展，由於手頭資金較充裕，希望在合適時機在橫琴及大灣區尋找可發展機遇。

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編輯：陳華