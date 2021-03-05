利用 IG 10億圖片作參數 Facebook宣布研發AI辨識圖像物件技術

Facebook宣布正研發人工智能（AI）技術，利用Instagram收集的10億張圖片作參數，在未有標籤的情況下可以辨識圖片中的物件。

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該AI技術取名SEER，靈感來源自SElf-supERvised。過往的電腦要辨識物件，需要依賴研究人員預先編寫指令，根據指令的複雜性，讓電腦能夠辨識正在閱讀的圖片。而今次的研究，團隊表示SEER不需依賴研究人員，通過Instagram所收集的照片，就能自主地學習，節省大量輸入指令的工序，並能夠同時處理更多樣化的數據。

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Facebook期望有關技術可以用於各種電腦識別任務，包括辨識圖像有否違反Facebook政策等，亦可以用在醫學用途等圖像及元數據領域。研究團隊指，雖然目前研究仍處於早期階段，但鼓勵更多具備AI知識的人對技術進行測試，合力將技術推進到下個階段。

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