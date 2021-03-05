  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 21:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高銀財困】長實：潘蘇通下周五前不得轉讓何文田站一期物業發展項目予鷹君　

股市 20:50 2021/03/05

分享：

【高銀財困】長實：潘蘇通下周五前不得轉讓何文田站一期物業發展項目予鷹君　

長實  （01113）  早前入稟控告高銀金融  （00530）  主席潘蘇通，指其就向鷹君 （00041）  轉移何文田站上蓋第一期物業發展項目涉嫌違反協議。長實昨接受查詢時回應稱，法庭巳頒令直至2021年3月12日再進行審理前，高鉎投資及潘蘇通不得繼續進行轉讓港鐵何文田站上蓋一期物業發展項目之相關協議。

長實入稟，稱希望潘蘇通信守協議，詳見【下一頁】

根據入稟狀，高銀金融、潘蘇通及長實於去年9月1日簽訂一份「優先接受或拒絕權契據」，若有潛在買家出價收購何文田站項目部分或全部權益，潘蘇通需通知長實，長實亦有權拒絕，並以相同作價買入有關權益。

早前有消息指，高銀去年與長實簽訂融資協議，當中涉及何文田站上蓋第一期物業發展項目的優先購買權，高銀最終雖未有提取有關貸款，惟仍有向長實等相關方支付約1.5億元費用。據消息稱，長實曾就何文田站項目與高潘蘇通洽談，惟雙方談不攏，項目最後落在鷹君之手。

港鐵 （00066） 早前指，與高銀地產及鷹君已就何文田站第一期物業發展項目的發展事宜達成協議，並簽訂更替合約，港鐵會與鷹君攜手完成此項目工程。

相關文章：【高銀財困】港鐵與鷹君就何文田站一期物業發展簽訂更替合約　長實早前稱擁優先購買權

相關文章：【高銀白武士退出】長實高層馬勵志入主高銀不足3個月　辭任副主席及非執董

港股 長實集團（01113） 高銀金融（00530） 何文田 港鐵公司（00066） 港鐵 長實 鷹君 潘蘇通 收購

下一篇文章

【兩會2021】商界領袖兩會提案　一文整合馬化騰雷軍等建議重點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者