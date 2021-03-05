▲ 【高銀財困】長實：潘蘇通下周五前不得轉讓何文田站一期物業發展項目予鷹君

長實 （01113） 早前入稟控告高銀金融 （00530） 主席潘蘇通，指其就向鷹君 （00041） 轉移何文田站上蓋第一期物業發展項目涉嫌違反協議。長實昨接受查詢時回應稱，法庭巳頒令直至2021年3月12日再進行審理前，高鉎投資及潘蘇通不得繼續進行轉讓港鐵何文田站上蓋一期物業發展項目之相關協議。

長實入稟，稱希望潘蘇通信守協議，詳見【下一頁】

根據入稟狀，高銀金融、潘蘇通及長實於去年9月1日簽訂一份「優先接受或拒絕權契據」，若有潛在買家出價收購何文田站項目部分或全部權益，潘蘇通需通知長實，長實亦有權拒絕，並以相同作價買入有關權益。

早前有消息指，高銀去年與長實簽訂融資協議，當中涉及何文田站上蓋第一期物業發展項目的優先購買權，高銀最終雖未有提取有關貸款，惟仍有向長實等相關方支付約1.5億元費用。據消息稱，長實曾就何文田站項目與高潘蘇通洽談，惟雙方談不攏，項目最後落在鷹君之手。

港鐵 （00066） 早前指，與高銀地產及鷹君已就何文田站第一期物業發展項目的發展事宜達成協議，並簽訂更替合約，港鐵會與鷹君攜手完成此項目工程。

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