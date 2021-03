【職場熱話】面試遇HR說有機會合作 最終卻無回音　網民：只是客套說話

HR 客套說話,大家信不信?如果你信的話,少年你太年輕了。近日就有網民在討論區問其他網民,大家見工時,有沒有試過HR在臨走前跟你說到很有機會,但沒有請你,甚至 second in 都沒有?我早前見工,遇上2名HR 笑著說:「希望以後有機會與你合作呀!」結果連second in都沒有,反而好像沒有甚麼起色,有叫我去 second in 其實大家希望HR最後跟你說真話,還有美麗的謊言?

大部分網民認為HR這樣說,只是客套說話,不需要太認真。然而,其他網民認為可能HR想2nd in 樓主,但是有另一個人不想,或者受外在因素影響,例如:Skill set、人工多少、空缺數量和競爭人數等,所以HR說的不一定是謊言。更有網民質疑是不是樓主自己理解錯HR意思?

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

責任編輯:陳頌潔