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【職場熱話】面試遇HR說有機會合作 最終卻無回音　網民：只是客套說話

環球政經 21:47 2021/03/05

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HR 客套說話，大家信不信？如果你信的話，少年你太年輕了。近日就有網民在討論區問其他網民，大家見工時，有沒有試過HR在臨走前跟你說到很有機會，但沒有請你，甚至 second in 都沒有？我早前見工，遇上2名HR 笑著說：「希望以後有機會與你合作呀！」結果連second in都沒有，反而好像沒有甚麼起色，有叫我去 second in 其實大家希望HR最後跟你說真話，還有美麗的謊言？

【職場熱話】面試問題千奇百怪嚇怕網民 HR：你父母仲健唔健在？ 【下一頁

大部分網民認為HR這樣說，只是客套說話，不需要太認真。然而，其他網民認為可能HR想2nd in 樓主，但是有另一個人不想，或者受外在因素影響，例如：Skill set、人工多少、空缺數量和競爭人數等，所以HR說的不一定是謊言。更有網民質疑是不是樓主自己理解錯HR意思？

【延伸閱讀】數碼港下周五、六舉辦虛擬招聘博覽 超過 1,300 個職位空缺 由即日起可報名申請 仲有機會贏豐富禮品！ 下一頁

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責任編輯：陳頌潔

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