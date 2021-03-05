【職場熱話】面試遇HR說有機會合作 最終卻無回音　網民：只是客套說話

HR 客套說話，大家信不信？如果你信的話，少年你太年輕了。近日就有網民在討論區問其他網民，大家見工時，有沒有試過HR在臨走前跟你說到很有機會，但沒有請你，甚至 second in 都沒有？我早前見工，遇上2名HR 笑著說：「希望以後有機會與你合作呀！」結果連second in都沒有，反而好像沒有甚麼起色，有叫我去 second in 其實大家希望HR最後跟你說真話，還有美麗的謊言？

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大部分網民認為HR這樣說，只是客套說話，不需要太認真。然而，其他網民認為可能HR想2nd in 樓主，但是有另一個人不想，或者受外在因素影響，例如：Skill set、人工多少、空缺數量和競爭人數等，所以HR說的不一定是謊言。更有網民質疑是不是樓主自己理解錯HR意思？

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責任編輯：陳頌潔