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【網民熱話】男友用買樓儲備炒孖展 輸了沒錢付首期　網民：長痛不如短痛

股樓投資 20:51 2021/03/05

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不少投資者都會借孖展，希望可以加大回報率。但近日就有網民在討論區以「最近股市男朋友輸了錢，不夠錢付首期」為題，斥責男友他們的買樓儲備炒孖展，還輸了一筆錢，問網民怎麼辦。
 

【美股焦點】科技股臨拋售潮 ARKK蒸發年內所有升幅 女股神密密撈底掃平貨  【下一頁

網民指自己「辛辛苦苦同男朋友儲了一筆錢，買樓計劃結婚...」不料男友跟她就因為信錯朋友，所以用了他們的儲備炒孖展，還輸了一筆錢。事主十分憤怒，怒斥男友「點解可以咁對我？」更指他們上星期才落訂，很快就要支付首期，但現在就算計上自己的私房錢也不夠付款，又指與男友一起八年，「所有野都好夾」。所以想問其他網民有甚麼解決方法。
 

帖民一出，有不少網民都叫樓主分手，「還結婚？止蝕吧」「找個有樓男友不就不用煩！」「長痛不如短痛，結婚和層樓都是一世，自己想下」，亦有網民認為「有賭未為輸」，「再借多一筆錢，跟女股神ARK炒多轉，包你男友谷低番身」、「星期一，50倍熊」

【延伸閱讀】業主趕移民　賣樓極「快手」　放盤僅3日便易手  【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠


 

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