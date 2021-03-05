【李小加動向】李小加：「滴灌通」將國際資本與內地中小企連接　實現以數據賦能經濟

▲ 李小加指，利用「滴灌通」，可充分利用香港國際金融中心的地位，為國際投資人搭建一套便捷的投資中國中小實體的服務平台。

港交所 （00388） 前行政總裁李小加離職後，積極推動一項是名為「滴灌通」的計劃，即透過數碼平台，將資金引流至有資金需求及具回報潛力的中小企業。身為全國政協委員的李小加，今年遞交的提案建議也與「滴灌通」有關，指中國既要防范國際投機性熱錢衝擊國內金融市場，又要善用國際資本支持中國的實體經濟發展，特別是中小企業的發展。

「滴灌通」商標去年底已被註冊，詳見【下一頁】

李小加指，現時國際資本與中國的中小實體的完全割裂，建議創建一個將海量國際資本與中國中小微企業互聯互通的金融基礎工程（簡稱「滴灌通」），通過香港將國際資本精準引入中國千千萬萬中小實體當中，希望中國人民銀行和外匯管理局以及商務部門應響應並給予指導和協調，在外資進出內地方面提供便捷的政策支持。

「滴灌通」包括三個核心組成部分：（1）全球機構投資者以 QFLP 形式投資中國各行各業領軍企業組成的有限合夥投資公司的 LP 份額；（2）這些投資公司成為中國新一代的投資和資產管理公司，主要用收入分成的聯營形式為它們行業中千千萬萬的中小微企業提供資金，管理風險，確保回報；（3）香港將組織新型場外數字化發行，交易，結算及數據服務平台為“滴灌通”的底層資產提供透明，實時及完整的披露，幫助國際投資者對底層資產做出有效的估值定價。

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李小加解釋，「滴灌通」的基礎邏輯包括兩方面：第一，摒棄國際資本和中小實體距離太遠，無法對接的陳舊認知，借助中國信息技術的進步，打造普惠金融新模式，使得中小實體的信息披露和現金流控制變得透明及時，為國際投資人進入，創造了良好的基礎條件。

第二，讓中國各行各業的行業龍頭或重要節點企業成為中國新一代的投資機構，起到領頭羊作用。 「滴灌通」旨在通過引入國際資本，以投資而非放貸的方式，精準投放到業內優秀的中小實體當中，帶動整體行業的轉型升級。

李小加如何形容港交所新CEO？詳見【下一頁】

李小加指，利用「滴灌通」，可充分利用香港國際金融中心的地位，為國際投資人搭建一套便捷的投資中國中小實體的服務平台，把大量的國際資本通過這個系統，變成涓涓細流，灌溉中國千千萬萬、需要轉型升級的中小企業，這種創新型的投融資模式既能充分利用外資，避免游資對國內金融市場形成衝擊，同時能夠更有效地挖掘中國數字化時代的大數據價值，真正實現以數據賦能經濟。

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編輯：陳韻妍