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英國發現「再變種」病毒 包含「E484K」突變 或削弱新冠疫苗效用

環球政經 20:07 2021/03/05

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英格蘭公共衞生局於周四（3月4日）表示發現的一種變種新冠肺炎病毒出現於英國境内，至今確診感染病例已達16宗。當局表示變種病毒最早於2月15日在英國出現，暫名為「B.1.1.318」的目前當局已將其列入調查名單，並按規定將所有確診病例及其密切接觸者進行隔離所。

印度現變種新冠肺炎  曾有33,000名旅客由英國入境:【下一頁

據外媒報道，研究人員評估後發現，「B.1.1.318」變種病毒中包含一種被稱為「E484K」的突變，這種突變在之前發現的兩種變種新冠病毒中也能被觀察到。當局又指，B.1.1.318含有名為E484K的突變，科學家早前於南非及巴西變種病毒身上也發現同一種突變。據悉，E484K突變可令變種病毒逃過免疫系統，並削弱新冠疫苗的效用。

【英國疫情】以彌補疫下損失 倫敦希斯路機場將設8.9英鎊「新冠稅」：【下一頁

迄今為止，已有四種變種新冠病毒被英格蘭公共衞生局列為「受調查」和「受關注」。為應對變種新冠病毒，英國和四個國家藥品監管機構宣布達成協議，預防變種病毒的改良疫苗將獲得快速批准。

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責任編輯：翁嘉陽

疫苗 英格蘭 新冠肺炎 肺炎

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