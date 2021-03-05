【業績|中概股】跟誰學去年盈轉虧、蝕14億元　盤前曾挫24%

▲ 跟誰學去年盈轉虧。

多次遭沽空機構追擊的在綫教育平台跟誰學（美：GSX）去年業績盈轉虧，遜市場預期。公司去年全年虧損14億元（人民幣，下同）；收入71.25億元，按年增長236.9%，惟去年費用大幅增加，導致利潤減少。跟誰學盤前一度挫24%，低見64.01美元，現仍跌10.66%，報74.93美元。

跟誰學去年經營費用按年增加422%至71.2億元。其中銷售費用按年增459%至58.2億元，研發費用246%至7.3億元，一般行政費用增加414.6%至56.7億元。

另外，跟誰學去年 正價課付費人次達587.1萬，阿年增長168.4%。 其中，K12在綫課程收入為62.4億元，按年增長265.5%，K12在綫課程正價課付費人次達542.9萬，按年增長177.3%。

跟誰學3月2日針對2020年多份沽空報告獨立調查結束發布結果，稱據公司獨立審計委員會聘請的第三方專業顧問反饋的調查結果，沒有發現對公司歷史財務報表有重大不利影響的證據。

跟誰學上市不足兩年，遭遇沽空機構追擊累計15次，不乏有渾水、香櫞、灰熊等知名沽空機構。其中渾水有「中概股殺手」之稱，過去圍獵18家中概股，9家被迫退市或回A股上市。

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編輯：陳華