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【有相睇】業主趕移民　賣樓極「快手」　放盤僅3日便易手

股樓投資 20:18 2021/03/05

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個別業主為了移民，會賣樓套現。雖然目前樓市交投暢旺，但不代表單位只要肯放盤，便能於短時間內售出，始終仍要留意物業的質素。及至近期，有新港城業主放盤僅3日，旋即賣出單位。

美聯陳少鴻說，新港城Q座高層5室，兩房間隔，實用面積361平方呎，向西南享開揚景，原業主因計劃移民，故賣樓套現，原叫價640萬元放盤，僅3日即獲區內租客洽商承接，終以633萬元易手，實用呎價約17,535元。

代理續說，買家為區內租客，心儀單位價格相宜，加上鄰近配套齊全，議價後終以633萬元購入自住。資料顯示，原業主於2018年1月，以約560萬元購入單位，現帳面賺約73萬元，期間物業升值約13%。

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撰文 : 黃卓賢

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