【有相睇】業主趕移民　賣樓極「快手」　放盤僅3日便易手

個別業主為了移民，會賣樓套現。雖然目前樓市交投暢旺，但不代表單位只要肯放盤，便能於短時間內售出，始終仍要留意物業的質素。及至近期，有新港城業主放盤僅3日，旋即賣出單位。

美聯陳少鴻說，新港城Q座高層5室，兩房間隔，實用面積361平方呎，向西南享開揚景，原業主因計劃移民，故賣樓套現，原叫價640萬元放盤，僅3日即獲區內租客洽商承接，終以633萬元易手，實用呎價約17,535元。

代理續說，買家為區內租客，心儀單位價格相宜，加上鄰近配套齊全，議價後終以633萬元購入自住。資料顯示，原業主於2018年1月，以約560萬元購入單位，現帳面賺約73萬元，期間物業升值約13%。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機