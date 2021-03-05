英政府修例 極貧困 BNO 簽證持有人可申請公共福利 需提供充分證明

英國政府推行的BNO簽證計劃，原定不容許港人於居留期間領取公共福利，但英國內政部周四（4日）修訂移民入境規例，當中提及將容許BNO簽證持有人在十分貧困情況下，申請當地政府資助。

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相關條例列明，在特別情況下BNO簽證持有人可獲豁免「不能領取公共福利」的限制，但申請人需向有關當提供充分證明，顯示他們陷入法律定義的極端貧窮情況、或因收入非常低而影響養育的孩子、面臨特殊的財政狀況。

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港人組織「英國港僑協會」表示，他們曾多次向英國政府表達關注 BNO 簽證持有人可能面臨的經濟問題。對於今次英方回應訴求，他們表示：「基於一貫『救生艇』政策扶恤草根家庭，本會由衷表示支持及感謝。」

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責任編輯：翁嘉陽