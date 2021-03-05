將評估暴力威脅程度 Youtube或解封特朗普頻道

Youtube行政總裁沃西基（Susan Wojcicki）表示，將視乎社會出現暴力威脅的可能性，考慮解封美國前總統特朗普（Donald Trump）的帳戶。

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本年初國會山莊發生暴力衝突，時任總統特朗普被指有份煽動暴亂，多個社交平台引用違反煽動暴力政策，對特朗普帳戶進行封鎖，當中包括Youtube及他最常用的Twitter。

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沃西基日前出席一個智庫組織會議時表示，本周三（3日）國會曾警告可能於未來幾天出現衝擊事件，認為社會目前仍然有高風險發生暴力事件，所以暫不會解封特朗普的Youtube帳戶。

但她亦指出，特朗普的行為未嚴重到要永久封鎖其帳戶，她將審視有關警告及暴力言論，評估解禁的安全性。若果Youtube認為發生暴力事件的風險下降，將解封特朗普的YouTube頻道。

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