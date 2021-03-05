  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

將評估暴力威脅程度 Youtube或解封特朗普頻道

環球政經 18:56 2021/03/05

分享：

Youtube行政總裁沃西基（Susan Wojcicki）表示，將視乎社會出現暴力威脅的可能性，考慮解封美國前總統特朗普（Donald Trump）的帳戶。

卸任後首度公開演說 前美國總統特朗普揚言4年後將再次參選下一頁

本年初國會山莊發生暴力衝突，時任總統特朗普被指有份煽動暴亂，多個社交平台引用違反煽動暴力政策，對特朗普帳戶進行封鎖，當中包括Youtube及他最常用的Twitter。

【全球暖化】美國重返巴黎氣候協定 G7籲推動「綠色復甦」下一頁

    點擊圖片放大
    +2

沃西基日前出席一個智庫組織會議時表示，本周三（3日）國會曾警告可能於未來幾天出現衝擊事件，認為社會目前仍然有高風險發生暴力事件，所以暫不會解封特朗普的Youtube帳戶。

但她亦指出，特朗普的行為未嚴重到要永久封鎖其帳戶，她將審視有關警告及暴力言論，評估解禁的安全性。若果Youtube認為發生暴力事件的風險下降，將解封特朗普的YouTube頻道。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 馮卓謙

特朗普 社交平台 美國 YouTube
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段