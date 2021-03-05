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據報亞馬遜正與NFL談放映權 Prime或獨家播放周四球賽

環球政經 17:28 2021/03/05

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有外國媒體引述消息指，亞馬遜正與美式足球大聯盟(NFL)洽談球賽放映權。

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根據CNBC報導，亞馬遜希望在2023年起，可以透過旗下Prime串流平台獨家播放所有NFL周四賽事，每年所支付的費用，將不多於10億美元。據悉，亞馬遜會承擔播放的所有製作費用，並會與NFL球隊所在城市的一間電視台合作轉播賽事。

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雙方目前正在洽談當中，未有最終定案。

NFL目前的放映權協議是與霍士電視訂立，協議至2022年屆滿，同時亦有與部分收費電視台合作，播放部分球賽。據報，NFL亦同時與正播放周日與周一賽事的合作夥伴，包括迪士尼及霍士洽商原有協議。

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撰文 : 馮卓謙

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