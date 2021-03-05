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【Tesla】Tesla跌逾7%失守600關　大摩：Tesla電動車王者地位受威脅　福特純電動野馬搶市佔率

股市 23:50 2021/03/05

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【Tesla】大摩：Tesla的電動車「江山」縮減　福特純電動野馬搶佔Tesla市佔率

電動車市場競爭日趨激烈，電動車一哥Tesla特斯拉（美：TSLA）的「江山」亦被新來者搶佔。摩根士丹利指，Tesla於2月份的市場佔有率按年大跌12個百分點至69%，當中失去的市場幾乎全由福特汽車（美：F）純電動野馬SUV Mustang Mach-E搶去。Tesla於美市早段一度跌逾7%，曾失守600關，低見570美元。

Tesla擬擴建上海超級工廠，詳看【下一頁】

大摩指，2月份美國整體汽車銷量下跌5.4%，惟電動車銷量則升34%，反映美國消費者對電動車需求增加，但隨傳統車廠陸續進軍電動車市場，推出新電動車，Tesla市佔率開始受到威脅，期內Tesla銷量升5.4%，非Tesla的電動車則大增105%。

AutoTrader高級分析師Michelle Krebs表示，預計Tesla銷量會隨電動車市場成長而增加，但市佔率卻會受到侵蝕。

相關文章：【電動車】分析師料電動車股可再彈五成、行業市值可達5萬億美元

相關文章：【芯片荒？】Tesla據報暫停加州Model 3生產　Elon Musk﹕現時已復產（第二版）

 

編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 Tesla 福特

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