【鬼滅大召集】BANPRESTO EXPO 首登朗豪坊 可免費入場 必影5大打卡位

近年日本動漫掀起一股熱潮，由去年的《鬼滅之刃》直到經典動漫的《海賊王》、《美少女戰士》等人氣高企。熱潮同時帶挈周邊產品，例如：公仔、手機殼、衣服和Figure 等。如果你自問是《鬼滅之刃》的粉絲，我有好消息要告訴你！「BANPRESTO EXPO 2021 HONG KONG」首度登陸香港，展覽設人氣動漫主題區任你打卡，還有很多款限定產品開賣，記低日子、儲定銀彈，與朋友一起去朝聖啦！

展覽將分為5大動漫展區，分別是《鬼滅之刃》、《海賊王》、《我的英雄學院》、《美少女戰士》和《龍珠》，而場內提供了巨型展版可逐一打卡。Q posket 景品，真的是很多女生收藏，而展區中央設有Q posket景區，場內展出經典人物，例如：迪士尼公主、百變小櫻、小魔女Doremi、銀魂、哈利波特等系列都有，其中Disney Princess Rapunzel公主更是首度在香港展出，喜愛收藏 Q posket 的粉絲切勿錯過。

5大動漫展區：

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動漫迷的入場禮遇，如果在場內購買任何一件 Q posket產品，或兩件Q posket peVt產品，兼讚好 Q posket Fan Club Hong Kong Facebook專頁，即可換領 2021 Q posket 月曆一個，數量有限，送完即止。若果購買任何Banpresto產品滿 HKD$400，即可獲贈無線充電器一個。如果在展覽現場更換指定Facebook特效框，並向在場工作人員展示出Banpresto EXPO 2021 Hong Kong 特效框頭像圖片，即可免費獲贈大會紀念頸繩一條。另外，若果在會場完成問卷，即可獲得活動限定伸縮拉扣一個，是不是很吸引？



入場精美禮品：

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除了打卡，記得搶購場內12款獨家發售的限定 Figure，包括：《刀劍神域》別注色亞絲娜，半透視版《鐵甲萬能俠》，而《我的英雄學院》的 Q posket 亦是先行發售商品，聽落是不是超吸引呢？

獨家發售產品：

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想知 BANPRESTO EXPO 2021 HONG KONG 開放詳情如下：​​​​​​​

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責任編輯：陳頌潔