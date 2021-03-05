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【K11 MUSEA 重開】K11 MUSEA送1,650元電子禮券　餐飲低至25折、半價買雪花秀

商業 19:24 2021/03/05

分享：

K11 MUSEA向會員發放總值1,650元的餐飲及美容電子禮券，只限3月6日於商場內使用。（資料圖片）

K11 MUSEA自「名潮食館」爆疫後已閉館消毒，並將於明日（3月6日）重新開放。為了吸客消費，K11 MUSEA透過K11手機應用程式，向會員發放總值1,650元的餐飲及美容電子禮券，只限3月6日於商場內使用。

【K11 Musea】K11 Musea終止名潮食館租約　強調其通風系統獨立運作

【名潮食館群組】K11 MUSEA爆疫市民憂外出用膳 食肆人流生意減　酒樓憂再收緊防疫措施

K11會員將獲得4 張電子禮券，當中包括1張150元的餐飲電子禮券，消費滿200元或以上即可使用，即等於低至25折優惠。參與商戶包括Godiva、Future Bar by Green Common、The Coffee Academics、%Arabica、Greyhound Cafe Galleria、181 at Fortnum & Mason等。

美容及個人護理電子禮券則有3張500元，總值1500元，需要消費滿1,000元方可使用1張，每次交易最多可使用3張電子禮券，即等於半價優惠。參與商戶包括雪花秀、FANCL、Armani Beauty、Dior Beauty、LA MER等。

此外，當日額外加賞K11 MUSEA 3小時免消費泊車優惠，只需前往K11禮賓部換領即可。

K11 MUSEA 重開3大優惠：
1. 150元餐飲電子禮券1張
2. 500元美容及個人護理電子禮券3張
3. 3小時免消費泊車

K11 MUSEA大派優惠吸客。（K11 Apps截圖）

K11會員將獲得4 張電子禮券。（K11 Apps截圖）

【K11 MUSEA名潮食館群組】楊位醒：影響港人對食肆信心　過去周末業界生意回落1成

責任編輯：朱悅瀅

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K11 MUSEA 著數優惠 餐飲 Dior Cafe

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