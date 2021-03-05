【數據外洩】航空數據系統SITA遭黑客攻擊　國泰：未使用系統、合作夥伴掌馬可孛羅會員有限資料

▲ 國泰強調，已知會「馬可孛羅會」會員，並重申國泰嚴謹的資訊保安措施，確保會員資料安全及得到妥善保障。

大部分航空公司使用的第三方IT通訊服務商國際航空電訊集團（SITA），日前遭黑客攻擊，部分乘客資料因而外洩。國泰航空 （00293） 表示，注意到SITA事件，但不涉及任何國泰航空系統或其他國泰正使用的服務系統，但國泰的「寰宇一家（One World）」夥伴或有國泰馬可孛羅會會員「有限基本資料」，集團會繼續監察事件的發展。

國泰表示，SITA是數家「寰宇一家」成員的服務供應商，為提供聯盟所需的服務，部分航空公司需持有國泰航空「馬可孛羅會」會員的有限基本資料，包括姓名、會員號碼及會籍級別、座位喜好以及標示餐膳喜好的代碼，意味這些有關資料或遭洩露。

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國泰強調，已知會「馬可孛羅會」會員，並重申國泰嚴謹的資訊保安措施，確保會員資料安全及得到妥善保障。

SITA是航空界常用的通訊服務商，屬於另一航空聯盟「星空聯盟（Star Alliance）」的新加坡航空也發表聲明，雖然公司並非SITA旅客服務系統的用戶，但曾提供乘客計劃數據，並轉發至其他成員航空公司，以便驗證會員級別等，故約58萬名飛行里數計劃KrisFlyer和PPS俱樂部會員遭外洩。新航稱，洩露的資料僅有會員姓名及編號等，不包括會員密碼、信用卡資料及其他客戶數據。

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SITA專門為航空公司、機場及空運服務商提供IT技術，全球約九成航空公司均使用其服務，包括機票預訂、票務處理、飛機升降等項目。SITA表示，是次外洩事件由黑客攻擊引起，涉及儲存於SITA旅客服務系統中航空公司的乘客數據，公司已立刻採取行動，並聯繫所有受影響客戶及相關組織。

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編輯：麥德銘、陳韻妍