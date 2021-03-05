【網民熱話】24歲女返工壓力大 失眠心跳加速要食降血壓藥 網民：不值得為工作而犠牲人生

香港人工作時間長，工作壓力大，很容易令身體出毛病。近日就有網民在討論區發帖，指自己轉工後壓力很大，已經失眠了一個月，24歲就要吃降血壓藥，正在苦惱應否轉工。帖文一出，不少網民都叫她快點轉工，健康最重要。

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事主稱自己自從轉工後發現有很多程序與舊公司不同，以前「好得閒」，但轉工後發現要做的工作比以前多很多，同事們又經常讚上一手很好，令他愈來愈大壓力，回家到歇性地發呆和哭，好像對甚麼都提不起興趣。加上認為自己做得不夠好，開始愈來愈沒有自信，久而久之在公司與同事說話時都不敢看他們的眼睛，或是很想快點結束話題。午餐時間只會自己一個人吃飯，跟同事除了工作之外亦沒有其他溝通。

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事主已經失眠了一個月，經常要吃退黑素才能入睡。最近開始一邊工作會一邊心跳加速，「好像剛做完劇烈運動似的」，之後去看醫生，醫生就開了些降血壓藥給她。考慮到健康狀況不好，事主正在苦惱應否轉工，「其實我是不是要轉工…但還未滿一年」

其他網民回應：

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不少網民紛紛留言叫她快點轉工，「不想死就快點轉工」、「走吧，再找過另一份，不值得」、「其實不用太理會返不返夠一年，認為工作不適合就盡快走吧，尤其是你這麼大壓力」、「工作只是你人生的一部分，不值得為了工作而犠牲自己的人生。」

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責任編輯：黃苑筠