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新加坡護理人員獲加薪 以挽留及吸引人才

環球社會熱點 18:51 2021/03/05

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新冠肺炎疫情肆虐全球，各地醫護人員壓力倍增。新加坡政府宣佈，從7月起將為全國公立機構護理人員加薪。預料新加坡未來兩年中，將有近5.6萬人受惠。新加坡政府在宣佈提薪時，特別提及了醫護人員在疫情下的重要性，希望透過增加薪金競爭力，吸引和留住醫護人才。

新加坡政府宣佈的方案中，護士的基本月薪將增加5%至14%，而其他護理院職員，例如藥劑師、專業護理人員、行政及輔導職員等，加薪幅度則為3%至7%。

新加坡有人誤打輝瑞疫苗5倍劑量 接種者情況良好 【下一頁】

新加坡衛生署（MOH）同時亦宣佈，公共資助社區護理組織旗下，共約20,800名職員亦會加薪，以確保機構薪金保持競爭力。但因為醫生和牙醫已經於2019年加薪，所以是次計劃未涵蓋。

新加坡衛生部高級政務部長許寶琨表示，疫情令新加坡意識到，留住醫護人才的重要性。他認為醫護人員是醫療系統的「命脈」（lifeblood）， 必須維持醫護人員在整體市場上的薪金競爭力，才能吸引和挽留優質人才。

李顯龍帶頭接種輝瑞疫苗 冀增新加坡國民信心 【下一頁】

新加坡國立大學醫院癌症研究所高級護士臨床醫師賽里（Seri Sastika）表示，對政府行動感到高興。她認為2020年是不平凡的一年，隨著疫情繼續，會繼續為患者提供護理服務。

新加坡護士於2014年亦獲得5%至20%的加薪，其後於2015年再度加薪。藥劑師、專業護理人員和行政及輔導職員則於2016年，曾經加薪。

責任編輯：李俊儀

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