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意大利阻牛津疫苗出口 澳洲尋求歐盟解禁

環球社會熱點 18:28 2021/03/05

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澳洲政府指意大利阻止新冠疫苗出口的做法，不會導致澳洲的新冠疫苗接種計劃出現延誤，但正尋求歐盟委員會解除禁令。

意大利政府周四（4日）拒絕藥廠阿斯利康的請求，阻止約25萬劑牛津疫苗出口至澳洲，成為首個引用歐盟新冠疫苗出口管制規定的國家。澳洲政府指意大利阻止新冠疫苗出口的做法，不會導致澳洲的新冠疫苗接種計劃出現延誤，但正尋求歐盟委員會解除禁令。

意大利阻阿斯利康運牛津疫苗到澳洲 歐盟首例 【下一頁】

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意大利總理德拉吉（Mario Draghi）的發言人證實，意大利與歐盟委員會已達成共識，阻止阿斯利康（Astrazeneca）與牛津大學合作生産的25萬劑新冠疫苗。由意大利出口至澳洲。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲政府一直與歐盟委員會保持定期聯絡。莫里森指出意大利與歐盟多國仍處於失控災難狀態（unbridled crisis situation），他對這些國家對新冠疫苗供應感到焦慮表示理解。

莫里森與衛生部長亨特（Greg Hunt）都表示，澳洲龍頭藥廠CSL於本地生産的首批牛津疫苗本月22日將準備就緒，澳洲無需即時叫停牛津疫苗的接種計劃。

【輝瑞疫苗】醫護接種後一度休克 澳洲首例嚴重副作用個案 【下一頁】

亨特更表示，阿斯利康曾表示藥廠擁有遍佈全球的供應鏈，向澳洲保證能夠應付疫苗訂單。澳洲政府的新冠疫苗推出計劃，只會將已運抵境内的新冠疫苗劑量納入計算。澳洲政府更表示出於安全考慮，不會討論未來新冠疫苗交付的時間表。

澳洲政府已訂購的5,380萬劑牛津疫苗當中，其中5,000萬劑是由本地藥廠CSL於墨爾本生産，以確保疫苗穩定供應。

澳洲目前已交付約74.3萬劑新冠疫苗，包括44.3萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗與30萬劑牛津疫苗。澳洲政府早前預計，澳洲於3月底前有400萬人接種疫苗。亨特更承諾，全國有意接種新冠疫苗者，於10月最少都可接種第一劑疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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