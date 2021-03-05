美國少年犯被囚68年後獲釋 驚覺自己與社會脫節 未看過高樓大廈 利根：「一切都很美麗！」

年少無知，有時難免會讓人鑄成大錯，如果能夠誠心悔改，那還算是「浪子回頭金不換」，但已逝去的光陰可能就永遠也追不回了。一名美國曾被判無期徒刑的少年犯約瑟夫·利根（Joseph Ligon）在服刑68年後最終獲釋，利根在出獄後發現世界與他入獄之前已經完全不同了，yin'er'xu'yao會讓人鑄成大錯，如果能夠誠心悔改，那還算是「浪子回頭金不換」，但已逝去的光陰可能就永遠也追不回了。一名美國曾被判無期徒刑的少年犯約瑟夫·利根（Joseph Ligon）在服刑68年後最終獲釋，利根在出獄後發現世界與他入獄之前已經完全不同了,他也因此需要時間適應一個截然不同的新世界。

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據外媒報導，現年83歲的瑟夫·利根於15歲時於費城涉嫌犯傷人罪及謀殺罪，事件造成6人受傷、2人死亡。利根當時承認出手傷人，但堅稱自己沒有殺人，不過法院拒絕接納該說法，最終利根被判處無期徒刑，同時不得申請假釋。雖然被判處無期徒刑，但利根的代表律師沒有放棄，其間一直為利根提出上訴，指少年犯被判處無期徒刑是違憲的。一直到2012年，美國最高法院認為青少年被判處無期徒刑，屬於非常規懲罰但賓夕凡尼亞州卻拒絕接納該裁決，導致利根仍未能獲釋。

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最終到2016年，賓夕凡尼亞州在法院的強制命令下重新裁決逾500名被判無期徒刑少年犯，利根於2017年被重新判處監禁35年，且可申請假釋，但利根認為假釋並不是最理想的結果，於當時拒絕假釋，及後其代表律師去年再向聯邦法院上訴，指對少年犯判處無期徒刑是違憲行為要求法院在90日內裁定，最終法院裁定須於90日內釋放利根。

在服刑68年後，利根於上月11日獲釋。步出監獄後，利根出獄後對眼前的景象感到相當驚訝，更指自己以前從未見過高樓大廈，形容眼前的一切事物都很美、很漂亮。

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責任編輯：翁嘉陽