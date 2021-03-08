【公關大娜移@iM網欄】經濟愈差愈要靚 花美男當道

當經濟陷入低潮，你會突然發現，辦公室裡的女同事們，唇膏傾向愈塗愈鮮紅，腳上踩的鞋子亦越著越高幼跟，經濟學家們深層剖析：女性遇上低谷時，會刻意營造更華美、艷麗的外型，以逃避現實，試圖在繁華的幻影中，填補心中的不安感。這個現象不止限於OL身上，身邊的直男攣男暖男們，在如今這慌亂世道，外表裝扮也愈益濃媚，看來我城的市道似要跌進萬刧不復之地了。

愛美之心自古皆有

男人愛化妝，一早不是什麼新奇事。愛美男早在漢朝時期，就出名極為姿整，還有規定「不敷粉不得上值」。宋代士大夫則特愛白面玉唇，頭上簪花為男子漢平添了幾分嬌媚。愛美之風也吹到古埃及，皆因埃及人認為神明鍾愛識打扮的凡人，而且化美妝會獲得好運眷顧，故當時大街小巷充斥著無數畫眼線塗眼影擦口紅的俗艷男子。

來到這些年，韓國的「花樣美男」（Khonminam）大行其道，「像花一般美麗的男人」橫掃中港台東南亞，徹底顛覆了八、九十年代盛行的「硬漢氣概」，轉而追捧妝容精緻細膩、令人「雌雄莫辨」的陰柔美。時下紅到發紫的男星姜濤、鹿晗、吳亦凡、邊伯賢、朴燦烈、易烊千璽，都長有一張讓姐姐妺妹汗顏的膚若凝脂，唇若染朱的花容月貌。

眉筆最受男士歡迎

化彩妝的男人愈來愈普遍，高達九成的韓國男人定期使用護膚品，平均每日塗抹4.5種化妝品，懶女人們有沒有寒心的感覺？《中國男性好色報告》也顯示，國內95後男性鍾愛化妝，90後男士則注重護膚。男士化妝品於2019年的全球市場總值高達11.4億美元，男性專用化妝品中，以眉筆按年增幅最大，高達214%，其次為BB霜和口紅。

全球知名化妝品牌由香奈兒、紀梵希、Tom Ford 、歐萊雅到日本的資生堂、Three、Bulk Homme等為爭搶一杯羮，火速推出男士系列護膚及美妝產品。針對男人化妝要「美」不要「娘」的心態，男士化妝及保養產品設計千其不可顯露「娘炮味」，外觀要強調清爽的「男子氣概」，與粉色可愛系列Say No，例如唇膏的外觀顏色離不開黑、藍、泥土色系，護膚品最好是大瓶大罐及具備all in one功能，BB霜最好「一抹即帥」，「一洗即卸」，總而言之，要簡單易用、感覺涼爽、外型陽剛，已可驅使男客豪掏腰包。

昔日「當窗理雲鬢，對鏡貼花黃」的美麗木蘭，已被大隻兄台替代了。

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▲ EXO成員朴燦烈外表帥氣，私生活卻盛傳混亂。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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