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【網民熱話】麥當勞推「姜B餐」 女友用230元炒價買入「姜B卡」大呼「好抵」男友感無奈 網民：自己喜歡就可以

環球政經 19:36 2021/03/05

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最近麥當勞夥男團MIRROR成員姜濤推出「姜B餐」，顧客在推廣期內購買「姜B餐」，可獲得隨機派發1套3張的「姜B卡」，部分更是限量簽名版閃卡，吸引了不少「姜糖」（姜濤粉絲名稱）搶購。不過，近日就有網民在討論區發帖，指女友用230元買入一張限量簽名版閃卡的「姜B卡」，更大呼「好抵」，令網民十分無奈。

麥當勞推「姜B」餐 可獲發1套3張的「姜B卡」 每個套餐售80元 【下一頁

網民指女友用了230元買了一張「姜B卡」，「最好笑是她說她買得平，上網炒到300元，她只230元買了好抵」。網民曾問女友為甚麼不自己食「姜B餐」換卡，女友就回應指自己怕肥而且還要抽卡。他又慨嘆手袋、首飾都叫是「有牌子」的東西，但這次卻用230元買了張姜B卡，無奈道：「女人真是花很錢在無謂野上。」

【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿    美國律師起訴麥當勞等品牌【下一頁

在Carousell網站亦上看見不少「姜B卡」在炒賣，單張價格大約在100至200元不等，如想購買全套6張，亦見有賣家炒至500元一套。

其他網民回應：

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    +7
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其他網民對此反應不一，有網民認為「自己喜歡就可以，不用理會他人的目光」；亦有網民驚訝居然有人炒賣，對姜濤的人氣表示不解，「原來真是有人炒」、「炒到這麼貴！M記打手？」

 

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責任編輯：黃苑筠

麥當勞 Mirror 姜濤
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